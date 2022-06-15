«Лацио» проведет новые переговоры с агентом защитника Романьоли

«Лацио» проведет новые переговоры с агентом защитника Алессио Романьоли, сообщает журналист Николо Скира.

Римский клуб готов предложить футболисту контракт до 2027 года. Зарплата Романьоли может составить 3 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Романьоли перешел в «Милан» в 2015 году, когда. За семь лет в футболке «россонери» воспитанник «Ромы» сыграл 247 матчей и забил десять голов.

Этим летом у Романьоли истекает срок контракта с красно-черными.