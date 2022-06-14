Давид Оспина может перейти из «Наполи» в «Атлетико»

Голкипер Давид Оспина может перейти из «Наполи» в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

Тренерский штаб «Наполи» хочет сделать ставку на другого вратаря — Алекса Мерета. В клубе готов предложить 25-летнему итальянцу новое соглашение до 2027 года.

Из-за этого 33-летний колумбиец начал поиски нового клуба. У голкипер истекает срок контракта с неаполитанским клубом.

В этом сезоне Оспина сыграл в 33 матчах во всех турнирах, пропустил 28 голов и 13 раз сыграл на ноль.