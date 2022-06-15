«Наполи» договорился о новом контракте с голкипером Меретом

«Наполи» в ближайшее время продлит контракт с голкипером Алексом Меретом, сообщает журналист Николо Скира.

В клубе готов предложили 25-летнему итальянцу новое соглашение до 2027 года. Зарплата футболиста составит 1,5 миллиона евро за сезон.

Мерет перешел в «Наполи» из «Удинезе» в 2019 году. Тогда неаполитанцы заплатили за него 25 миллионов евро.

С тех пор Мерет провел за «Наполи» 93 матча, в которых пропустил 114 голов. 27 раз он оставлял свои ворота в неприкосновенности.