«Лацио» почти в два раза увеличит зарплату Иммобиле

«Лацио» планирует подписать новый контракт с нападающим Чиро Иммобиле, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Римский клуб готов увеличить зарплату 30-летнему форварду. В настоящий момент итальянец получает 2,5 миллиона евро за сезон, по новому соглашению его оклад увеличится до 4,5 миллионов.

Действующий договор истекает в июне 2023 года.

Иммобиле забил 36 голов в завершившемся сезоне серии А. Он обошел нападающего «Баварии» Роберта Левандовски (34 гола) и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду (31) в борьбе за «Золотую бутсу».