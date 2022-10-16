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«Лацио» не смог обыграть «Удинезе», «Специя» и «Кремонезе» сыграли вничью

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В воскресенье, 16 октября, состоялись матчи 10-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» и «Удинезе» голов не забили, команды сыграли вничью 0:0. В другой встрече «Специя» и «Кремонезе» также не выявили победителя — 2:2.

Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 16:00. Olimpico (Рим)
Лацио
0:0
Удинезе

Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
2:2
Кремонезе

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Барселона 0
Перерыв

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Футбол
ФК Лацио
ФК Специя
0
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Неделя

«Интер» обыграл «Салернитану» в матче чемпионата Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
2
 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
3
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
4
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
5
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
16.10 21:45
Верона – Милан
 - : -
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
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ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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