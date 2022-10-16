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«Интер» обыграл «Салернитану» в матче чемпионата Италии

Алина Савинова
Читать «СЭ» в
«Интер» — «Салернитана».
Фото AFP

«Интер» одержал победу над «Салернитаной» в матче 10-го тура чемпионата Италии (2:0).

Забитыми голами в матче отличились нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес и полузащитник Николо Барелла.

На данный момент команда из Милана занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (18 очков), «Салернитана» идет на 12-й позиции (10 очков).

Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 13:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Салернитана

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
2
 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
3
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
4
 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 9 2 2 5 7-17 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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Эмполи – Монца
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15.10 19:00
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Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
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