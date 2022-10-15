Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:55

Чемпионат Италии: «Торино» — «Ювентус», «Наполи» — «Болонья» и другие матчи 10-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Десятый тур чемпионата Италии по футболу.
Италия. Серия А. 10-й тур
15 окт, 16:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Монца
Италия. Серия А. 10-й тур
15 окт, 19:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Ювентус
Италия. Серия А. 10-й тур
15 окт, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Сассуоло
Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 13:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Салернитана
Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 16:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Кремонезе
Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Болонья
Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Милан
Италия. Серия А. 10-й тур
17 окт, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Рома
Италия. Серия А. 10-й тур
17 окт, 21:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Фиорентина

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке //
Расписание всех матчей сезона-2022/23 — здесь

Футбол
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два московских дерби в туре. И в «Торпедо» — «Локо» огня будет не меньше, чем в ЦСКА — «Спартак»!
«Тампа» переиграла «Коламбус» в матче НХЛ
«РИА Новости»: пленный майор сообщил о мародерствах ВСУ в Мариуполе с символикой армии РФ
Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Черышева не помог «Венеции» обыграть «Фрозиноне»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
2
 Аталанта 9 6 3 0 14-5 21
3
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
4
 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 9 5 0 4 16-14 15
8
 Ювентус 9 3 4 2 12-7 13
9
 Сассуоло 9 3 3 3 11-10 12
10
 Торино 9 3 2 4 8-11 11
11
 Салернитана 9 2 4 3 12-14 10
12
 Монца 9 3 1 5 9-14 10
13
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
14
 Специя 9 2 2 5 7-17 8
15
 Эмполи 9 1 5 3 8-11 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 - : -
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 - : -
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 - : -
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 - : -
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 - : -
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
16.10 21:45
Верона – Милан
 - : -
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 5
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 7 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости