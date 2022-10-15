Чемпионат Италии: «Торино» — «Ювентус», «Наполи» — «Болонья» и другие матчи 10-го тура

Десятый тур чемпионата Италии по футболу.

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке //

Расписание всех матчей сезона-2022/23 — здесь