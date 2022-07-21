«Лацио» может подписать экс-защитника «Реала» Марсело

«Лацио» начал переговоры с бывшим защитником «Реала» Марсело, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 34-летний бразилец просит у римского клуба трехлетний контракт на сумму около 2,5 миллиона за сезон.

Отмечается, что «орлы» всерьез рассматривают возможность подписания защитника, но их беспокоит его физическое состояние.

Напомним, что Марсело выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и отдал 103 результативные передачи в 544 матчах за «сливочных». Также он выиграл 25 трофеев, включая пять кубков Лиги чемпионов.