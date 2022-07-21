Ханданович: «Возвращение Лукаку в «Интер» не удивило меня, потому что я видел, каково ему было в «Челси»
Вратарь «Интера» Самир Ханданович поделился мнением о переходе нападающего Ромелу Лукаку из «Челси» в миланский клуб. По его словам, его не удивило возвращение 29-летнего бельгийца.
«Возвращение Лукаку в «Интер» не удивило меня, потому что я видел, каково ему было в «Челси», — приводит слова Хандановича La Gazzetta dello Sport. — Я слышал знаменитое интервью Ромелу, в котором чувствовались меланхолия и ностальгия. Всегда нужно знать, в какую раздевалку ты попадаешь».
По словам вратаря, нападающий знал, что в раздевалке миланского клуба царит хорошая атмосфера.
«В жизни часто вначале выбираешь экономическую выгоду, но потом благополучие всегда берет верх. Если ты был счастлив в каком-либо месте, то это нормально, что ты хочешь вернуться обратно. Я ничего ему не сказал, в этом не было необходимости», — сказал он.
Лукаку перешел в «Интер» на правах аренды. В прошедшем сезоне он принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -