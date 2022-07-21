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Ханданович: «Возвращение Лукаку в «Интер» не удивило меня, потому что я видел, каково ему было в «Челси»

Ханданович заявил, что не удивился возвращению Лукаку в «Интер»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Интера» Самир Ханданович поделился мнением о переходе нападающего Ромелу Лукаку из «Челси» в миланский клуб. По его словам, его не удивило возвращение 29-летнего бельгийца.

«Возвращение Лукаку в «Интер» не удивило меня, потому что я видел, каково ему было в «Челси», — приводит слова Хандановича La Gazzetta dello Sport. — Я слышал знаменитое интервью Ромелу, в котором чувствовались меланхолия и ностальгия. Всегда нужно знать, в какую раздевалку ты попадаешь».

По словам вратаря, нападающий знал, что в раздевалке миланского клуба царит хорошая атмосфера.

«В жизни часто вначале выбираешь экономическую выгоду, но потом благополучие всегда берет верх. Если ты был счастлив в каком-либо месте, то это нормально, что ты хочешь вернуться обратно. Я ничего ему не сказал, в этом не было необходимости», — сказал он.

Лукаку перешел в «Интер» на правах аренды. В прошедшем сезоне он принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ромелу Лукаку
Самир Ханданович
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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