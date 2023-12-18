«Интер» на выезде обыграл «Лацио»

«Интер» в матче 16-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Лацио» со счетом 2:0.

Отличились Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам. На 86-й минуте Мануэль Лаццари получил красную карточку и оставил хозяев вдесятером.

После этого матча «Интер» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Ювентус» на 4 очка. «Лацио» с 21 очком — на 11-й строчке.