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Сегодня, 00:42

«Интер» на выезде обыграл «Лацио»

Сергей Разин
корреспондент
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17 декабря. «Интер» обыграл на выезде «Лацио».
Фото Reuters

«Интер» в матче 16-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Лацио» со счетом 2:0.

Отличились Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам. На 86-й минуте Мануэль Лаццари получил красную карточку и оставил хозяев вдесятером.

После этого матча «Интер» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Ювентус» на 4 очка. «Лацио» с 21 очком — на 11-й строчке.

Италия. Серия А. 16-й тур
17 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
0:2
Интер

ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
2
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Неделя

«Рома» впервые с октября проиграла в серии А, уступив «Болонье»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
8
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
9
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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38 тур
15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 1 : 1
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 2 : 1
16.12 20:30
Наполи – Кальяри
 2 : 1
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 1 : 0
17.12 14:30
Милан – Монца
 3 : 0
17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 0
17.12 17:00
Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
17.12 20:00
Болонья – Рома
 2 : 0
17.12 22:45
Лацио – Интер
 0 : 2
18.12 22:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 14 1 3
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