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«Рома» впервые с октября проиграла в серии А, уступив «Болонье»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Reuters

«Рома» на выезде проиграла «Болонье» в матче 16-го тура итальянской серии А — 0:2.

Победу хозяевам принесли гол экс-игрока «Динамо» Николы Моро (37-я минута) и автогол Расмуса Кристенсена (49-я).

Римляне потерпели первое поражение в серии А с 29 октября — в 10-м туре команда Жозе Моуринью уступила «Интеру» (0:1). С 25 очками «Рома» опустилась на седьмое место в турнирной таблице.

«Болонья» (28 очков) вышла на четвертую строчку в чемпионате Италии.

Италия. Серия А. 16-й тур
17 дек, 20:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:0
Рома

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Болонья
ФК Рома
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
8
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
9
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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Дженоа – Ювентус
 1 : 1
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
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Наполи – Кальяри
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Торино – Эмполи
 1 : 0
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Милан – Монца
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17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 0
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
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Маркус Тюрам

Интер

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Пауло Дибала

Рома

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Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
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Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ромелу Лукаку

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Рома

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Даниэль Болока

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