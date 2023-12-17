«Рома» впервые с октября проиграла в серии А, уступив «Болонье»

«Рома» на выезде проиграла «Болонье» в матче 16-го тура итальянской серии А — 0:2.

Победу хозяевам принесли гол экс-игрока «Динамо» Николы Моро (37-я минута) и автогол Расмуса Кристенсена (49-я).

Римляне потерпели первое поражение в серии А с 29 октября — в 10-м туре команда Жозе Моуринью уступила «Интеру» (0:1). С 25 очками «Рома» опустилась на седьмое место в турнирной таблице.

«Болонья» (28 очков) вышла на четвертую строчку в чемпионате Италии.