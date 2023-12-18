Индзаги: «Думаю, в плей-офф Лиги чемпионов «Интеру» попадется «Манчестер Сити»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).

«Это такой матч, который приятен для тренеров, потому что мы работали все вместе и выиграли вместе на стадионе, на котором всем трудно. Впереди еще 22 тура в серии А, плюс другие турниры. Пока что у нас все хорошо, но всего четыре месяца прошло с начала сезона. Мы лидируем в таблице, но должны продолжать в том же духе, работая в том же направлении как единое целое.

Что касается жеребьевки Лиги чемпионов, то я думаю, что нам попадется «Манчестер Сити», но посмотрим, как все получится. Все команды — очень сильные, и это серьезный тест», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После этого матча «Интер» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Ювентус» на 4 очка. «Лацио» с 21 очком — на 11-й строчке.