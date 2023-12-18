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Индзаги: «Думаю, в плей-офф Лиги чемпионов «Интеру» попадется «Манчестер Сити»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).

«Это такой матч, который приятен для тренеров, потому что мы работали все вместе и выиграли вместе на стадионе, на котором всем трудно. Впереди еще 22 тура в серии А, плюс другие турниры. Пока что у нас все хорошо, но всего четыре месяца прошло с начала сезона. Мы лидируем в таблице, но должны продолжать в том же духе, работая в том же направлении как единое целое.

Что касается жеребьевки Лиги чемпионов, то я думаю, что нам попадется «Манчестер Сити», но посмотрим, как все получится. Все команды — очень сильные, и это серьезный тест», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После этого матча «Интер» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Ювентус» на 4 очка. «Лацио» с 21 очком — на 11-й строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Манчестер Сити
Симоне Индзаги
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«Интер» на выезде обыграл «Лацио»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
8
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
9
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 1 : 1
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 2 : 1
16.12 20:30
Наполи – Кальяри
 2 : 1
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 1 : 0
17.12 14:30
Милан – Монца
 3 : 0
17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 0
17.12 17:00
Удинезе – Сассуоло
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Рома

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