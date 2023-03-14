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Кварацхелия: «Итальянские тренеры известны. Они знают, как заставить футболистов играть»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своем первом разговоре с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«Это был отличный разговор. Он рассказал мне, что я буду делать для команды. Мы много говорили о работе на оборону, о том, как важно быть частью командного механизма и иметь командный дух. Вот что для него действительно важно: дух. Итальянские тренеры известны. Они знают, как заставить футболистов играть», — цитирует Кварацхелию The New York Times.

В 28 матчах за «Наполи» 22-летний Кварацхелия забил13 голов и сделал 15 результативных передач.

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И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 26 14 6 6 43-33 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
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 Салернитана 26 6 8 12 29-45 26
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 Специя 26 5 9 12 23-42 24
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 Верона 26 4 7 15 21-38 19
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 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
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