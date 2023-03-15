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Сегодня, 10:50

«Интер» не будет выкупать Лукаку у «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не будет выкупать нападающего Ромелу Лукаку.

«Аренда рассчитана только на один сезон, так что 30 июня Ромелу вернется в «Челси» вне зависимости от того, насколько хорошо он будет играть за нас. Нынешний сезон стал беспрецедентным, я имею в виду то, что зимой состоялся чемпионат мира. Лукаку был не в лучшей форме на этом турнире. Он все еще не смог вернуться к оптимальным кондициям, в которых был в последние годы», — приводит Sky Sports слова Маротты.

«Интер» арендовал Лукаку у «Челси» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего бельгийца в 55 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
Футбол
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 26 14 6 6 43-33 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 26 6 8 12 29-45 26
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 15 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

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Луис Муриэль

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