«Интер» не будет выкупать Лукаку у «Челси»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не будет выкупать нападающего Ромелу Лукаку.

«Аренда рассчитана только на один сезон, так что 30 июня Ромелу вернется в «Челси» вне зависимости от того, насколько хорошо он будет играть за нас. Нынешний сезон стал беспрецедентным, я имею в виду то, что зимой состоялся чемпионат мира. Лукаку был не в лучшей форме на этом турнире. Он все еще не смог вернуться к оптимальным кондициям, в которых был в последние годы», — приводит Sky Sports слова Маротты.

«Интер» арендовал Лукаку у «Челси» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего бельгийца в 55 миллионов евро.