Кварацхелия признан лучшим игроком марта в серии А

Полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию признали лучшим игроком марта в чемпионате Италии.

22-летний грузинский полузащитник обошел в голосовании защитника своей команды Ким Мин Джэ, Армана Лорьянте («Сассуоло»), Адриена Рабьо («Ювентус») и Дестини Удогие («Удинезе»).

В марте на счету Хвичи три матча, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.