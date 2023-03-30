Капелло назвал Хвичу и Осимхена главными звездами сезона Серии А

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне чемпионата Италии.

«Думаю, что Кварацхелию и Осимхена можно назвать двумя главными звездами этого сезона Серии А», — сказал Капелло «СЭ».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Срок контракта 22-летнего грузина с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кварацхелия провел за «Наполи» 23 матча в серии А, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач. На счету нападающего Виктора Осимхена 21 гол и 5 голевых передач в 23 играх за «Наполи».