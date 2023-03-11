Кварацхелия красивым голом открыл счет в матче против «Аталанты»
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия открыл счет в матче против «Аталанты».
Грузинский хавбек забил гол на 60-й минуте встречи: он вошел в штрафную, обманул защитников с помощью ложного замаха и точно пробил в верхний угол ворот. В момент гола в штрафной не было игроков «Наполи» кроме Хвичи.
Этот гол стал для него 11-м в текущем сезоне в серии А. Также Кварацехлия отдал 11 результативных передач за 21 матч.
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|
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|2
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|
2
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
3
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|
4
|Рома
|25
|14
|5
|6
|32-21
|47
|
5
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|
6
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42-30
|42
|
7
|Ювентус
|25
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|5
|5
|40-20
|35
|
8
|Болонья
|25
|10
|5
|10
|31-34
|35
|
9
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34-30
|35
|
10
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|25
|9
|7
|9
|27-29
|34
|
11
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|
12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|
13
|Сассуоло
|25
|8
|6
|11
|30-37
|30
|
14
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23-34
|28
|
15
|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|
18
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|
19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|
20
|Кремонезе
|25
|1
|9
|15
|21-46
|12
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38 тур
|10.03
|22:45
|
Специя – Интер
|2 : 1
|11.03
|17:00
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 1
|11.03
|20:00
|
Наполи – Аталанта
|2 : 0
|11.03
|22:45
|
Болонья – Лацио
|- : -
|12.03
|14:30
|
Лечче – Торино
|- : -
|12.03
|17:00
|
Кремонезе – Фиорентина
|- : -
|12.03
|17:00
|
Верона – Монца
|- : -
|12.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|12.03
|22:45
|
Ювентус – Сампдория
|- : -
|13.03
|22:45
|
Милан – Салернитана
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|15
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|24
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|17
|1
|0
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