Кварацхелия красивым голом открыл счет в матче против «Аталанты»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия открыл счет в матче против «Аталанты».

Грузинский хавбек забил гол на 60-й минуте встречи: он вошел в штрафную, обманул защитников с помощью ложного замаха и точно пробил в верхний угол ворот. В момент гола в штрафной не было игроков «Наполи» кроме Хвичи.

Этот гол стал для него 11-м в текущем сезоне в серии А. Также Кварацехлия отдал 11 результативных передач за 21 матч.