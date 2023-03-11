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Сегодня, 21:23

Кварацхелия красивым голом открыл счет в матче против «Аталанты»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия открывает счет в матче с «Аталантой».
Фото Трансляция матча «Наполи» — «Аталанта»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия открыл счет в матче против «Аталанты».

Грузинский хавбек забил гол на 60-й минуте встречи: он вошел в штрафную, обманул защитников с помощью ложного замаха и точно пробил в верхний угол ворот. В момент гола в штрафной не было игроков «Наполи» кроме Хвичи.

Этот гол стал для него 11-м в текущем сезоне в серии А. Также Кварацехлия отдал 11 результативных передач за 21 матч.

Италия. Серия А. 26-й тур
11 мар, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:0
Аталанта
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Аталанта
ФК Наполи
серия А
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«Удинезе» обыграл «Эмполи» в матче серии А

«Наполи» обыграл «Аталанту» благодаря голам Кварацхелии и Рахмани
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
10
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
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Специя – Интер
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Наполи – Аталанта
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Болонья – Лацио
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Лечче – Торино
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Лаутаро Мартинес

Интер

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 15 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 24 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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