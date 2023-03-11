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Сегодня, 18:58

«Удинезе» обыграл «Эмполи» в матче серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Удинезе» на выезде обыграл «Эмполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник Родриго Бекао.

«Удинезе» занимает девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков. Команда одержала победу впервые с 22 января 2023 года. «Эмполи» находится на 14-й строчке.

Италия. Серия А. 26-й тур
11 мар, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:1
Удинезе

Футбол
ФК Удинезе
ФК Эмполи
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
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 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
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 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
10
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
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 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
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 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
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 Специя 26 5 9 12 23-42 24
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