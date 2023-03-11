«Удинезе» обыграл «Эмполи» в матче серии А

«Удинезе» на выезде обыграл «Эмполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник Родриго Бекао.

«Удинезе» занимает девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков. Команда одержала победу впервые с 22 января 2023 года. «Эмполи» находится на 14-й строчке.