Черышев забил за «Венецию» в товарищеском матче против «Копера»

«Венеция» в товарищеском матче разгромила словенский «Копер» — 4:0.

Один из голов на 72-й минуте забил российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев. Еще по разу отличились Марко Оливьери (3-я минута), Кристиан Гюткьер (20-я пен.) и Нунцио Лелла (86-я).

«Венеция» с 27 очками после 13 туров занимает второе место в итальянской серии Б.

В текущем сезоне 32-летний Черышев провел 5 матчей за клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.