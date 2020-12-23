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Кутроне зимой может перейти из «Фиорентины» в «Сампдорию»

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Нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне хочет прервать свою аренду в «Фиорентине» в январе, чтобы найти новый клуб. На 22-летнего форварда претендует «Сампдория», сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Арендное соглашение Кутроне действует до конца текущего сезона. Однако он недоволен ролью игрока ротации. «Вулверхэмптон» уже дал согласие на смену команды.

В этом сезоне Кутроне сыграл 11 матчей в серии А, но в общей сложности он провел на поле только 185 минут.

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