Кутроне зимой может перейти из «Фиорентины» в «Сампдорию»

Нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне хочет прервать свою аренду в «Фиорентине» в январе, чтобы найти новый клуб. На 22-летнего форварда претендует «Сампдория», сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Арендное соглашение Кутроне действует до конца текущего сезона. Однако он недоволен ролью игрока ротации. «Вулверхэмптон» уже дал согласие на смену команды.

В этом сезоне Кутроне сыграл 11 матчей в серии А, но в общей сложности он провел на поле только 185 минут.