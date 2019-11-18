Кшиштоф Пентек: «Хочу, чтобы «Милан» продал меня за 60-70 миллионов евро»

Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек заявил, что надеется на повышение своей трансферной стоимости и на то, что в будущем клуб продаст его за большие деньги.

— Когда я перешел в «Милан», все произошло так быстро, что не переставал спрашивать себя, что произошло, — сказал поляк в интервью TVP Sport. — Сейчас я стою 38 миллионов евро, но в следующий раз, когда я сменю клуб, я хотел бы сделать это за 60-70 миллионов. Сейчас я на старте карьеры. Это мой второй сезон в серии А, одной из топ-5 лиг Европы.

24-летний игрок в текущем сезоне провел 12 матчей за «Милан» и забил три мяча. Он перешел в январе 2019 года из «Дженоа» за 35 миллионов евро+3 миллиона в виде возможных бонусов.

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