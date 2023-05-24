Нападающий «Интера» Лукаку может продолжить карьеру в «Астон Вилле»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси», может продолжить карьеру в «Астон Вилле», сообщает Fichajes.

По информации издания, бельгиец находится в списке трансферных целей, который составил главный тренер команды Унай Эмери.

В текущем сезоне 29-летний Лукаку провел 33 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.