Кристиан Эриксен пройдет серию дополнительных тестов

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прибудет в расположение клуба на следующей неделе. Он пройдет специальное медицинское обследование, которое определит, сможет ли он продолжать выступления за итальянский клуб в серии А, информирует Sky Italia.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении 9 минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Эриксену имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

Действующий контракт 29-летнего датчанина с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Хавбек выступает за миланцев с 2020-го, он стал вместе с ними чемпионом Италии.