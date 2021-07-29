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Кристиан Эриксен пройдет серию дополнительных тестов

16:05
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прибудет в расположение клуба на следующей неделе. Он пройдет специальное медицинское обследование, которое определит, сможет ли он продолжать выступления за итальянский клуб в серии А, информирует Sky Italia.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении 9 минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Эриксену имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

Действующий контракт 29-летнего датчанина с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Хавбек выступает за миланцев с 2020-го, он стал вместе с ними чемпионом Италии.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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