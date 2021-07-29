«Ювентус» отправлен на карантин из-за заражения коронавирусом игрока команды

«Ювентус» на официальном сайте сообщил, что один из игроков команды заразился коронавирусом.

Пресс-служба клуба сообщает, что все игроки команды сдали тесты на выявление вируса. Положительный результат оказался у полузащитника Хамзы Рафинь. Из-за этого команда была отправлена на карантин.

Игроки, у которых будут отрицательные тесты, смогут тренироваться, но не будут контактировать с кем-либо за пределами группы.

«Ювентус» до начала сезона-2021/22 должен сыграть товарищеский матч с «Монцей». Игра должна состояться 31 июля.