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«Ювентус» отправлен на карантин из-за заражения коронавирусом игрока команды

17:58
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«Ювентус» на официальном сайте сообщил, что один из игроков команды заразился коронавирусом.

Пресс-служба клуба сообщает, что все игроки команды сдали тесты на выявление вируса. Положительный результат оказался у полузащитника Хамзы Рафинь. Из-за этого команда была отправлена на карантин.

Игроки, у которых будут отрицательные тесты, смогут тренироваться, но не будут контактировать с кем-либо за пределами группы.

«Ювентус» до начала сезона-2021/22 должен сыграть товарищеский матч с «Монцей». Игра должна состояться 31 июля.

Дополнительная информация:

https://www.juventus.com/it

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Виктория Кравченко все материалы автора

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