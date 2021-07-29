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«Интер» разгромил «Кротоне» со счетом 6:0

01:26
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В товарищеском матче «Интер» победил «Кротоне» (6:0). Один из мячей забил новичок команды Хакан Чалханоглу, перешедший из «Милана» на правах свободного агента.

Товарищеский матч

«Интер» (Италия) — «Кротоне» (Италия) — 6:0 (3:0)

Голы: Сатриано, 10, Димарко, 22, Чалханоглу, 26, Пинамонти, 55, Сенси, 57, Брозович, 64

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Евгений Петров все материалы автора

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