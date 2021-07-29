«Интер» разгромил «Кротоне» со счетом 6:0
01:26
В товарищеском матче «Интер» победил «Кротоне» (6:0). Один из мячей забил новичок команды Хакан Чалханоглу, перешедший из «Милана» на правах свободного агента.
Товарищеский матч
«Интер» (Италия) — «Кротоне» (Италия) — 6:0 (3:0)
Голы: Сатриано, 10, Димарко, 22, Чалханоглу, 26, Пинамонти, 55, Сенси, 57, Брозович, 64
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