Кристиан Эриксен: «Победа над «Миланом» с таким камбэком была очень-очень особенной»
20:03
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от победы в матче 23-го тура серии А против «Милана» (4:2).
— Это был большой опыт, — приводит слова Эриксена Goal.com. - Первый тайм получился печальным, но победа с таким камбэком была очень-очень особенной.
Болельщики подготовили огромный перформанс, который занял большую часть стадиона. В АПЛ такой атмосферы нет, отчасти потому, что им запрещено делать это. Здесь вы действительно чувствуете, как фанаты толкают тебя вперед с момента выхода из автобуса. Ты чувствуешь их страсть и понимаешь, насколько важен этот матч.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...