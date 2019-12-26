Криштиану Роналду: «Прямо сейчас я не хочу становиться тренером»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью DAZN Italy рассказал, что не планирует становиться тренером в будущем.

- Прямо сейчас я не хочу становиться тренером, — приводит слова Роналду DAZN Italy. - Может быть, однажды мне станет скучно, и я захочу это попробовать, никогда не говори никогда. Если бы я стал тренером, то был бы мотиватором. Тренер должен передать свою страсть и талант команде. Мне нравится получать удовольствие от игры на поле, отбирать мячи, отдавать передачи, забивать. Я бы хотел это передать своей команде, мотивировать их.

В текущем сезоне 34-летний Роналду провел 21 матч за «Ювентус», забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

Криштиану Роналду: «Лучший игрок в серии А сейчас — я, у меня нет недостатков»