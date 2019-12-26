Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью каналу DAZN Italia назвал себя лучшим футболистом мира на данный момент.

«Лучший сейчас — это я, потому что у меня нет недостатков. В следующем году все увидят. Игра за «Ювентус» — э то мой приоритет. Я люблю все, что связано с туринским клубом. Мне нравится итальянская культура, я счастлив здесь и хочу играть еще несколько лет».

В текущем сезоне 34-летний Роналду провел 21 матч за «Ювентус», забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Португалец перешел к туринцам в июле 2018-го из «Реала».

Напомним, что «Золотой мяч»-2019 получил капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси.