Криштиану Роналду: "Останусь в "Ювентусе", 1000 процентов"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии. Туринцы официально оформили восьмой чемпионский титул подряд, обыграв "Фиорентину" (2:1).

- Это был хороший год для адаптаци, - цитирует gianlucadimarzio.com Роналду. - Мы выиграли Суперкубок и скудетто. Мы счастливы, победить было нелегко.

Что касается Лиги чемпионов, то выигрывать всегда невозможно. Мы сделали все, что возможно. Но победить может только одна команда.

Я очень рад победам в чемпионате и Кубке. Мы хорошо выступили в Лиге чемпионов. В следующем году будет еще лучше. Останусь ли я в "Юве"? 1000 процентов.