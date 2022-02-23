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Сегодня, 19:21

Кришито продолжит карьеру в «Торонто». Контракт будет рассчитан на два года

«Торонто» подпишет контракт с экс-защитником «Зенита»
Иван Шитик
Корреспондент

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито договорился о контракте с «Торонто». Он подпишет договор с клубом МЛС на два года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Сторонам осталось утрясти последние детали сделки.

35-летний Доменико Кришито играет за «Дженоа» с 2018 года. Ранее он выступал за команду в сезоне 2006/07 и с 2009 по 2011 год. С 2011 по 2018 год он играл за «Зенит».

Ранее стало известно, что по окончании сезона в «Торонто» перейдет форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Доменико Кришито
ФК Дженоа
ФК Торонто
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 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 25 9 4 12 31-41 31
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14
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 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
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 Специя 26 7 5 14 28-48 26
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 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
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 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
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 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 21 1 4
Роберто Сориано

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Болонья

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