Кришито продолжит карьеру в «Торонто». Контракт будет рассчитан на два года

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито договорился о контракте с «Торонто». Он подпишет договор с клубом МЛС на два года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Сторонам осталось утрясти последние детали сделки.

35-летний Доменико Кришито играет за «Дженоа» с 2018 года. Ранее он выступал за команду в сезоне 2006/07 и с 2009 по 2011 год. С 2011 по 2018 год он играл за «Зенит».

Ранее стало известно, что по окончании сезона в «Торонто» перейдет форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье.