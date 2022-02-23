Кришито продолжит карьеру в «Торонто». Контракт будет рассчитан на два года
«Торонто» подпишет контракт с экс-защитником «Зенита»
Капитан «Дженоа» Доменико Кришито договорился о контракте с «Торонто». Он подпишет договор с клубом МЛС на два года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Сторонам осталось утрясти последние детали сделки.
35-летний Доменико Кришито играет за «Дженоа» с 2018 года. Ранее он выступал за команду в сезоне 2006/07 и с 2009 по 2011 год. С 2011 по 2018 год он играл за «Зенит».
Ранее стало известно, что по окончании сезона в «Торонто» перейдет форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье.
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|
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|7
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|31
|
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|Удинезе
|25
|6
|10
|9
|34-41
|28
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|
17
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|
18
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|
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|
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
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Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
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|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
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|1
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