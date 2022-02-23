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Сегодня, 21:02

Конте: «Ювентус» подписал Кулушевски назло мне»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о том, как хотел подписать в «Интер» полузащитника Деяна Кулушевски, однако в конечном счете швед перебрался из «Пармы» в «Ювентус».

«Они подписали Кулушевски исключительно назло мне. Я очень хотел видеть Деяна в «Интере». То же самое касается и Лукаку. Паратичи знал, что мне нравится этот футболист и хотел навредить мне и «Интеру», — приводит слова Конте Фабрицио Романо.

Отметим, что Фабио Паратичи на данный момент занимает пост спортивного директора «Тоттенхэма», а сам Деян Кулушевски этой зимой присоединился к «шпорам» на правах аренды.

Антонио Конте
ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
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 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
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 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 25 9 4 12 31-41 31
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14
 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
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 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
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 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
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 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
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 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
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 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 21 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 23 1 4
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