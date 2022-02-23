Конте: «Ювентус» подписал Кулушевски назло мне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о том, как хотел подписать в «Интер» полузащитника Деяна Кулушевски, однако в конечном счете швед перебрался из «Пармы» в «Ювентус».

«Они подписали Кулушевски исключительно назло мне. Я очень хотел видеть Деяна в «Интере». То же самое касается и Лукаку. Паратичи знал, что мне нравится этот футболист и хотел навредить мне и «Интеру», — приводит слова Конте Фабрицио Романо.

Отметим, что Фабио Паратичи на данный момент занимает пост спортивного директора «Тоттенхэма», а сам Деян Кулушевски этой зимой присоединился к «шпорам» на правах аренды.