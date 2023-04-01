«Аталанта» на выезде обыграла «Кремонезе»

«Аталанта» обыграла «Кремонезе» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Джованни Дзини».

Голами в составе команды из Бергамо отметились Мартен де Рон, Жереми Бога и Адемола Лукман. За клуб из Кремона забил Даниэль Чофани с пенальти.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, набрав 48 очков. «Кремонезе» находится на 20-й строке (13 очков).