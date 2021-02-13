Конте: «Только идиот не видит наш прогресс»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу выступлений своей команды.

«Положительным моментом является то, что мы создаем большое количество моментов. Но чтобы избегать разочарования от неудачных результатов, нам нужно лучше реализовывать моменты. Если нет реализации, вы вылетите из Лиги чемпионов и Кубка Италии.

Я верю, что за время моей работы «Интер» вернул себе уверенность. Мы еще не там, где хотим быть, но мы тяжело работаем, и только идиот может видеть наш прогресс. Наши оппоненты осознают сделанные нами шаги, поэтому они нас уважают. При этом мы понимаем, что нельзя сократить разрыв за полтора года. Мы еще в процессе", — цитирует Конте Football Italia.

В серии А миланский клуб набрал 47 очков и идет на втором месте в турнирной таблице.