Гаттузо — о победе над «Ювентусом»: «Не сомневался в этом составе, иначе уже давно собрал бы вещи»
13 февраля 2021, 23:20
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итог матча 22-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0).
«Мы показали настоящую решимость. «Юве» заслуживал большего, но моя команда упорно боролась, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Я никогда не сомневался в этом составе, иначе я бы уже давно собрал вещи и поехал домой. Без веры в игроков нельзя. Я всегда чувствовал, что они готовы сделать то, о чем я прошу, и это важно», — цитирует Гаттузо Football Italia.
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