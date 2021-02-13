Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итог матча 22-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0).

«Мы показали настоящую решимость. «Юве» заслуживал большего, но моя команда упорно боролась, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Я никогда не сомневался в этом составе, иначе я бы уже давно собрал вещи и поехал домой. Без веры в игроков нельзя. Я всегда чувствовал, что они готовы сделать то, о чем я прошу, и это важно», — цитирует Гаттузо Football Italia.