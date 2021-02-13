Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (0:1).

«В створ наших ворот не пробили ни разу, мы проиграли из-за сомнительного инцидента. Жаль, что «Ювентус» не выиграл. Мы показали игру, которая была нам нужна, но не добились результата, которого мы заслуживали.

Если давать пенальти за такое, то любой контакт приведет к пенальти. Если бы такой пенальти назначили в пользу «Ювентуса», было бы много споров и жалоб.

Некоторые моменты трактуются иначе, когда идет матч против «Ювентуса», потому что все говорят о нас. Иногда такая тактика работает, иногда нет», — цитирует Пирло Football Itlaia.

«Ювентус» проиграл второй раз за последние пять матчей серии А. В следующем туре команда Андреа Пирло встретится с «Кротоне» — это произойдет 22 февраля.