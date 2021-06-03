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«Фиорентина» претендует на нападающего «Валенсии» Гедеша

12:28
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«Фиорентина» интересуется форвардом «Валенсии» Гонсало Гедешем, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб планирует купить 24-летнего португальца в летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Севилья» и «Вильярреал».

В сезоне-2020/21 Гедеш провел 34 матча за «Валенсию», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/fiorentina-interested-in-guedes/

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