«Фиорентина» претендует на нападающего «Валенсии» Гедеша

«Фиорентина» интересуется форвардом «Валенсии» Гонсало Гедешем, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб планирует купить 24-летнего португальца в летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Севилья» и «Вильярреал».

В сезоне-2020/21 Гедеш провел 34 матча за «Валенсию», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.