«Фиорентина» претендует на нападающего «Валенсии» Гедеша
12:28
«Фиорентина» интересуется форвардом «Валенсии» Гонсало Гедешем, сообщает Football Italia.
По информации источника, итальянский клуб планирует купить 24-летнего португальца в летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Севилья» и «Вильярреал».
В сезоне-2020/21 Гедеш провел 34 матча за «Валенсию», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/fiorentina-interested-in-guedes/
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