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Кокорин: «В «Фиорентине» говорили, что я им нужен, но играть особо не давали»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который снова перешел в аренду в кипрский «Арис», рассказал об отношении к нему в итальянском клубе.

«В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали. За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили: «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация... Но теперь это дело прошлое. Я поблагодарил «Фиорентину», и, повторюсь, мы очень хорошо поработали летом», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

32-летний форвард уже выступал на правах аренды за «Арис» в прошлом сезоне. Он провел 30 матчей за кипрский клуб, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

После возвращения он принял участие в одном матче за «Фиорентину», сыграв три минуты в Лиге конференций.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: «Чемпионат»
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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