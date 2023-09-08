Зоммер оценил игру на стадионе «Интера»

Вратарь «Интера» Янн Зоммер прокомментировал выступление на домашнем стадионе «Джузеппе Меацца». Швейцарец перешел в команду Симоне Индзаги минувшим летом из «Баварии».

«На «Джузеппе Меацца» невероятная атмосфера, стадион очень шумный. Ради этого мы и играем в футболе, чтобы ощутить подобные эмоции. Невероятно видеть, насколько страстным является каждый болельщик. Каждый фанат «Интера» на 100 процентов привержен клубу, это невероятно», — цитирует Зоммера SRF Sport.

В этом сезоне футболист провел 3 матча в серии А и забил 3 гола.