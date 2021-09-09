Кокорин рассказал, что у него много ненавистников

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своих ненавистниках.

«У меня много ненавистников. И поэтому я должен тщательно обдумывать то, что делаю. Я могу делать небольшие ошибки, но все говорят о них, как если бы они были серьезными. Когда футболист говорит, он должен хорошо думать о том, что он говорит, что он делает. Например, если вы идете в ресторан после игры, вы должны понимать, что, возможно, кто-то вас фотографирует, и оттуда может возникнуть проблема не только на спортивном, но и на семейном уровне. Я считаю, что игрок должен быть умным и хорошо разбираться во всех ситуациях», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».

После невыхода сборной России из группы Евро-2016 Кокорин вместе с Павлом Мамаевым устроили вечеринку в Монте-Карло, где потратили на шампанское 250 тысяч евро. После этого на игроков обрушилась критика со стороны болельщиков национальной команды.