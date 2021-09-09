Кокорин рассказал, что в «Фиорентине» больше всего общается с Влаховичем, Милинковичем и Драговски

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о том, с кем из партнеров по команде больше всего общается.

«Я начал изучать итальянский, но у меня есть проблемы. Я понимаю много слов, но не понимаю, как их структурировать. Я понимаю, чего хочет тренер и что говорят мои товарищи по команде, но пока просто понимаю. Я немного больше говорю с Драговски. Он меня понимает, потому что польский язык очень похож на русский. Я также разговариваю с Влаховичем и Миленковичем, мы очень хорошо понимаем друг друга, с ними я также говорю на английском», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».

В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» 22 мая — вышел на замену на 76-й минуте в матче 38-го тура серии А против «Кротоне» (0:0), отметившись лишь несколькими точными передачами.

Всего экс-нападающий «Спартака» с января провел за «Фиорентину» 94 минуты — ноль голевых действий в официальных матчах. На старте сезона-2021/22 Кокорин не сыграл ни минуты, все три игры просидев в запасе.