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Кокорин провел первый матч за «Фиорентину» с 10 января

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену по ходу матча 32-го тура чемпионата Италии против «Наполи». Он появился на поле на 86-й минуте встречи.

Россиянин провел первый матч за «фиалок» с января. Тогда он принял участие в матче с «Торино» (0:4).

С первой минуты на матч чемпионата Италии он не выходил на поле еще ни разу. Всего он провел в серии А в этом сезоне теперь шесть матчей.

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Александр Кокорин
ФК Наполи
ФК Фиорентина
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И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
6
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
13
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
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 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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