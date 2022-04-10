Кокорин провел первый матч за «Фиорентину» с 10 января

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену по ходу матча 32-го тура чемпионата Италии против «Наполи». Он появился на поле на 86-й минуте встречи.

Россиянин провел первый матч за «фиалок» с января. Тогда он принял участие в матче с «Торино» (0:4).

С первой минуты на матч чемпионата Италии он не выходил на поле еще ни разу. Всего он провел в серии А в этом сезоне теперь шесть матчей.