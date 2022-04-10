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Сегодня, 17:52

«Аталанта» в гостях проиграла «Сассуоло», Миранчук был заменен после первого тайма

«Аталанта» в гостях проиграла «Сассуоло» в матче серии А
Иван Шитик
Корреспондент
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«Аталанта» в гостях проиграла «Сассуоло» в матче 32-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо уступила со счетом 1:2.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в основном составе, но был заменен после перерыва.

«Аталанта» потерпела второе поражение подряд и занимает 8-е место в турнирной таблице (51 очко).

«Сассуоло» идет следом на 9-м месте (46 очков).

Италия. Серия А. 32-й тур
10 апр, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
2:1
Аталанта
Голы
Траоре, 24 (1:0), Траоре, 61 (2:0), Муриэль, 90+3 (2:1)
Сассуоло
Консильи Каан Айхан Мерт Мюльдюр Кирикеш Кирьякопулос (Феррари, 78) Лопес Траоре (Рожериу, 71) Матеус Энрике (Маньянелли, 46) Распадори Берарди (Дефрель, 71) Скамакка (Руан, 78)
Аталанта
Спортьелло Толой (Паломино, 58) Пеццелла Мерих Демирал Хатебур (Дзаппакоста, 46) Скальвини Пессина Миранчук (Копмайнерс, 46) Пашалич (Малиновский, 77) Бога (Муриэль, 58) Сапата
Предупреждения
Матеус Энрике 39’, Мерт Мюльдюр 63’  -  Дзаппакоста 90+2’
Судьи
Сакки (Италия)
Италия. Серия А. 32-й тур
10 апр, 16:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
1:2
Удинезе
Голы
Деулофеу, 35 (0:1), Анри, 86 (1:1), Бекао, 90+4 (1:2)
Венеция
Мяенпя Модоло Эбуэхи (Кийен, 57) Чеккарони Ампаду Хапс Кюизанс (Араму, 52) Бузио (Вакка, 53) Чрнигой (Нани, 73) Анри Йонсен (Окереке, 58)
Удинезе
Сильвестри Перес Удогие (Зегелар, 72) Молина (Соппи, 84) Мари Бекао Арслан (Самарджич, 69) Макенго (Яяло, 84) Уоллас Бету Деулофеу (Саксесс, 69)
Предупреждения
Бузио 2’, Кюизанс 18’, Хапс 28’, Анри 59’, Чеккарони 61’, Ампаду 74’, Нани 76’  -  Арслан 18’, Удогие 62’
Судьи
Гвида (Италия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Ливерпуль 1
1-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
6
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
13
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
9.04 19:00
Интер – Верона
 2 : 0
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 1 : 2
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 1 : 4
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 1 : 2
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 2 : 3
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 2 : 1
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
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Джованни Симеоне

Верона

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Доменико Берарди

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Николо Барелла

Интер

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Сампдория

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Специя

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