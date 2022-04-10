«Аталанта» в гостях проиграла «Сассуоло», Миранчук был заменен после первого тайма

«Аталанта» в гостях проиграла «Сассуоло» в матче серии А

«Аталанта» в гостях проиграла «Сассуоло» в матче 32-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо уступила со счетом 1:2.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в основном составе, но был заменен после перерыва.

«Аталанта» потерпела второе поражение подряд и занимает 8-е место в турнирной таблице (51 очко).

«Сассуоло» идет следом на 9-м месте (46 очков).