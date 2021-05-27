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Доннарумма может перейти в «Челси»

17:25
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«Челси» заинтересован в переходе вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает 90min.

По информации СМИ, агент Доннаруммы Мино Райола в декабре общался с представителями «Челси». Переговоры продолжались все это время. Отмечается, что в клубе не хотят упускать возможность подписать контракт с талантливым вратарем бесплатно.

26 мая директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что Доннарумма уйдет на правах свободного агента по окончании сезона. Также появилась информация о том, что он может продолжить карьеру в «Ювентусе» или «Барселоне».

В сезоне-2020/21 22-летний итальянец отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола.

Дополнительная информация:

https://www.90min.com/posts/chelsea-transfer-news-gianluigi-donnarumma-milan-juventus

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