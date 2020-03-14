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Клубы серии А не поддержали идею плей-офф для определения чемпиона

08:13
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Клубы, выступающие в серии А, отвергли предложение завершить текущий чемпионат плей-офф, чтобы определить чемпиона. Ранее турнир был приостановлен из-за коронавируса. Предложение выдвинул президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Как информирует журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира, во время видеоконференции представителей всех клубов эта идея не нашла поддержки. Предложение также предусматривало проведение плей-офф за право остаться в серии А.

На даннй момент клубы надеются, что благодаря вероятному переносу Евро-2020 можно будет завершить сезон до конца июня. О сроках возобновления матчей информации пока нет.

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