Скальвини пропустит Евро-2024 из-за порванной крестообразной связки

Защитник «Аталанты» Джорджио Скальвини получил травму в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:3).

У 20-летнего итальянца порвана крестообразная связка левого колена. Таким образом, защитник, вызванный в сборную Италии, пропустит Евро-2024.

В сезоне-2023/24 Скальвини провел 44 матча, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.