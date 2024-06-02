«Венеция» Ваноли вышла в серию А

«Венеция» на своем поле обыграла «Кремонезе» в ответном матче финала плей-офф серии Б — 1:0.

Единственный гол на 24-й минуте забил Кристиан Гюткьер.

«Венеция» одержала победу по сумме двух матчей (первая игра — 0:0) и вышла в серию А. С ноября 2022 года команду возглавляет экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Ранее прямого выхода в серию А добились «Парма» и «Комо». Из высшего итальянского дивизиона вылетели «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана».