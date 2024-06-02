«Фиорентина» на выезде победила «Аталанту», Миранчук вышел на замену

«Фиорентина» на выезде обыграла «Аталанту» в перенесенном матче 29-го тура итальянской серии А со счетом 3:2.

У гостей сделал дубль Андреа Белотти, еще один мяч забил Николас Гонсалес. У хозяев отличились Адемола Лукман и Джорджио Скалвини.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте, не отметившись результативными действиями.

В итоговой турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» заняла четвертое место с 69 очками. «Фиорентина» финишировала на восьмой строчке (60).