Клубы АПЛ и бундеслиги следят за форвардом «Аталанты» Хойлундом

Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд привлек внимание клубов АПЛ и бундеслиги, сообщает Фабрицио Романо.

20-летний датчанин мог оказаться в АПЛ еще летом прошлого года, им интересовался «Саутгемптон», но форвард выбрал переход в «Аталанту».

В текущем сезоне Хойлунд провел 23 матча в серии А, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.