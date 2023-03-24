«Вест Хэм» и «Астон Вилла» интересуются форвардом «Интера» Корреа

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа может перейти в клуб АПЛ, утверждает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Интер» разочарован игрой 28-летнего аргентинца, поэтому готов расстаться с ним в летнее трансферное окно. Интерес к форварду проявляют «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне Корреа провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.