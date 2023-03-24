«Лацио» интересуется полузащитником «Интера» Гальярдини

«Лацио» заинтересован в трансфере полузащитника «Интера» Роберто Гальярдини, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист в конце сезона станет свободным агентом, в руководство клуба планирую бесплатно усилиться итальянским хавбеком.

По информации издания, Гальярдини не будет продлевать контракт с «Интером».

В текущем сезоне 28-летний футболист сыграл за «нерадзурри» в 18 матчах и не отметился результативными действиями.